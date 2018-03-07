الذهب ينزل بعد صعوده لأعلى مستوى في أسبوع وسط مخاوف من حرب تجارية.





لندن 7 مارس 2018 (وال) - تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما

بلغت في وقت سابق أعلى مستوى لها في أسبوع مع تراجع الدولار والأسهم بعد

أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيمضي قدما في فرض رسوم على

الواردات ليثير المخاوف مجددا من احتمال نشوب حرب تجارية.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1333.15 دولار للأوقية

بحلول الساعة 0747 بتوقيت جرينتش بعدما لامس في وقت سابق من الجلسة أعلى

مستوى له منذ 26 فبراير عند 1340.42 دولار للأوقية.

وانخفض الذهب في العقود الأمريكية الآجلة تسليم أبريل نيسان 0.07 بالمئة

إلى 1334.20 دولار للأوقية.

وقال جوردان إليسيو كبير الاقتصاديين لدى ايه.بي.سي بوليون لتجارة الذهب

"التقلب في الأصول عالية المخاطر والمخاوف من تداعيات النبرة التي يتحدث

بها ترامب عن الرسوم ساهما في دفع الذهب للصعود".

وهبطت الأسهم العالمية والدولار بعد استقالة جاري كون المستشار الاقتصادي

لترامب وأحد أكبر المؤيدين للتجارة الحرة، بعدما قال الرئيس إنه متمسك

بخطط فرض رسوم استيراد وصفها بعض معارضيها بأنها أول رصاصة في حرب تجارية

عالمية.

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