المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يعلن عن تنظيم ورشة عمل .الأربعاء ، 07-03-2018 - 11:15:00




طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) ـ اعلن المركز الليبي للاستشعار
عن بعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع كلية الدعوة الاسلامية

عن تنظيم ورشة عمل بعنوان توحيد المعايير الشرعية والفلكية في تحديد
بدايات الشهور القمرية .
وبين المركز في اعلان تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه
اليوم ان انعقاد الورشة سيكون يوم الاثنين 1 رجب 1439 ه الموافق 19 مارس
2018 م بمدرج علي بن زياد الطرابلسي بكلية الدعوة الاسلامية على تمام
الساعة 10.00 صباحاً .
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