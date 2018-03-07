المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يعلن عن تنظيم ورشة عمل .







طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) ـ اعلن المركز الليبي للاستشعار

عن بعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع كلية الدعوة الاسلامية



عن تنظيم ورشة عمل بعنوان توحيد المعايير الشرعية والفلكية في تحديد

بدايات الشهور القمرية .

وبين المركز في اعلان تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه

اليوم ان انعقاد الورشة سيكون يوم الاثنين 1 رجب 1439 ه الموافق 19 مارس

2018 م بمدرج علي بن زياد الطرابلسي بكلية الدعوة الاسلامية على تمام

الساعة 10.00 صباحاً .

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