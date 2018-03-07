المركز الليبي للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء يعلن عن تنظيم ورشة
عمل .
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 11:15:00
طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) ـ اعلن المركز الليبي للاستشعار
عن بعد وعلوم الفضاء بالتعاون مع كلية الدعوة الاسلامية
عن تنظيم ورشة عمل بعنوان توحيد المعايير الشرعية والفلكية في تحديد
بدايات الشهور القمرية .
وبين المركز في اعلان تحصلت وكالة الانباء الليبية على نسخة منه
اليوم ان انعقاد الورشة سيكون يوم الاثنين 1 رجب 1439 ه الموافق 19 مارس
2018 م بمدرج علي بن زياد الطرابلسي بكلية الدعوة الاسلامية على تمام
الساعة 10.00 صباحاً .
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