تونس تمد حالة الطوارئ في البلاد لسبعة أشهر أخرى .





تونس 7 مارس 2018 ( وال ) - قررت تونس تمديد حالة الطوارئ في البلاد

لسبعة أشهر أخرى،على خلفية موجة الهجمات الارهابية التي أودت بحياة 72

شخصا بينهم 60 سائحا أجنبيا.

واتخذ القرار أمس خلال اجتماع مجلس الأمن القومي الذي ترأسه الرئيس

الباجي قائد السبسي وأعضاء الحكومة وكبار المسئولين العسكريين والشرطيين.

وتعتبر حالة الطوارئ التي تقيد حقوق تجمع المواطنين وتسمح بالقبض

العشوائي والحبس الاحتياطي بدون حق اللجوء إلى محامي من بين اجراءات أخرى

اعتيادية .