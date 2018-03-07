نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 11:06:00
طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل
ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز
الوطني للأرصاد الجوية .
* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح باش إلى شرش و يكون
يوم الغد قبلي سرعته مابين (05 - 20) عقدة .
إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر ، البحر هادئ الى خفيف الموج
، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية.. الرؤيـة
متوسطة إلى جيدة مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على
ساحل سرت.
* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.
السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة , الريح شلوق إلى قبلي و يكون
يوم الغد براني إلى شرش سرعته مابين(05-20) عقدة تصل إلى (25)عقدة هذا
اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات .. إرتفاع الموج يتراوح ما
بين )0.25-1.00) متر يصل إلى (1.50)متر على ساحل الجبل الاخضر ، البحر
هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب على ساحل الجبل الاخضر.
درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة متوسطة
بسبب الاتربة المثارة إلى جيدة.
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