نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا .





طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) - نشرة الصيد البحرى المتوقعة على ساحل

ليبيا اليوم الاربعاء ، وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز

الوطني للأرصاد الجوية .

* الساحل من رأس اجدير إلى سرت.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة ، الريح باش إلى شرش و يكون

يوم الغد قبلي سرعته مابين (05 - 20) عقدة .

إرتفاع الموج يتراوح ما بين )0.25-1.00) متر ، البحر هادئ الى خفيف الموج

، درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (14-16) درجة مئوية.. الرؤيـة

متوسطة إلى جيدة مع احتمال ظهور ضباب خفيف هذه الليلة والصباح الباكر على

ساحل سرت.



* الساحل من الخليج إلى اقصى الساحل الشرقي.

السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة , الريح شلوق إلى قبلي و يكون

يوم الغد براني إلى شرش سرعته مابين(05-20) عقدة تصل إلى (25)عقدة هذا

اليوم على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات .. إرتفاع الموج يتراوح ما

بين )0.25-1.00) متر يصل إلى (1.50)متر على ساحل الجبل الاخضر ، البحر

هادئ إلى خفيف الموج ويكون قليل الإضطراب على ساحل الجبل الاخضر.

درجة حرارة سطح البحر تتراوح مابين (15-16) درجة مئوية ، الرؤيـة متوسطة

بسبب الاتربة المثارة إلى جيدة.

... (وال)...