الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة
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الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 11:00:00
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طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .
* ملخص عام.
تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي ، بينما
تسجل انخفاضا يوم الغد على مناطق شمال وغرب ليبيا.
* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء قليلة السحب بينما تتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم
الخميس على بعض المناطق ، والريــاح جنوبية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات
الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية ، وتتحول الرياح من مساء
اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية مع انخفاض في الحرارة يوم الغد حيث
تتراوح ما بين (17-22) درجة مئوية على أغلب المناطق.
* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ،
ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح مـــابين (22-27) درجة مئوية على المناطق
الممتدة من بن جواد إلى الجبل الأخضر بينما تكون الرياح جنوبية إلى
جنوبية غربية على مناطق البطنان والدواخل حيث تتـراوح درجات الحرارة
العظمى مـــابين (30-35) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد. .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى
معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (28-33) درجة
مئوية.
* الكفرة - تازربو - السرير
السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة
تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (35 - 40) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.
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