الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الاربعاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



* ملخص عام.

تبقى درجات الحرارة مرتفعة هذا اليوم على مناطق الجنوب الشرقي ، بينما

تسجل انخفاضا يوم الغد على مناطق شمال وغرب ليبيا.



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب بينما تتكاثر السحب تدريجيا بداية من مساء يوم

الخميس على بعض المناطق ، والريــاح جنوبية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات

الحرارة القصوى تتراوح مابين (23-27) درجة مئوية ، وتتحول الرياح من مساء

اليوم إلى شمالية فشمالية شرقية مع انخفاض في الحرارة يوم الغد حيث

تتراوح ما بين (17-22) درجة مئوية على أغلب المناطق.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة ،

ودرجات الحرارة القـصوى تتـراوح مـــابين (22-27) درجة مئوية على المناطق

الممتدة من بن جواد إلى الجبل الأخضر بينما تكون الرياح جنوبية إلى

جنوبية غربية على مناطق البطنان والدواخل حيث تتـراوح درجات الحرارة

العظمى مـــابين (30-35) درجة مئوية وتسجل انخفاضا يوم الغد. .



* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية إلى متغيرة الاتجاه خفيفة إلى

معتدلة السرعة ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح مابين (28-33) درجة

مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير

السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة

تنشط احيانا مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (35 - 40) درجة مئوية ، وتسجل انخفاضا بسيطا يوم الغد.

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