قوات الاحتلال تطرد عائلتين من خربة ابزيق شمال شرق مدينة طوباس.



طوباس 7-مارس-2018 ( وال) - طردت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم

الأربعاء، عائلتين من منطقة خربة ابزيق شمال شرق مدينة طوباس، بحجة إجراء

مناورات عسكرية بالمنطقة.

وقال مواطنون إن قوات الاحتلال طردت عائلتين من منازلهما؛ بحجة التدريبات

العسكرية التي تنوي القيام بها في الفترة ما بين 7-21/3/2018.

وأضاف المواطنون، أنهم سمعوا صوت اطلاق قذائف مدفعية بين الفترة،

والأخرى.

يذكر أن قوات الاحتلال أخطرت بطرد 16 عائلة من منطقة ابزيق مطلع الأسبوع

الحالي، لأربعة أيام متفاوتة، لذات الذريعة.

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