"وزارة الصحة تنظم دورة تدريبية للطب الرياضي وإصابات الملاعب.





طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) - تنظم وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني‏ دورة تدريبية للطب الرياضي وإصابات الملاعب.

وأعلن مدير إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة "أشرف أبورقبة"

عن إنطلاق أول برنامج تدريبي للحصول على شهادة " الدبلوم " لأطباء العظام

العاملين بكل المستشفيات ؛ في مجال (الطب الرياضي وإصابات الملاعب).

وأضاف " أبورقبة" عبر موقع وزارة الصحة : أن البرنامج التدريبي انطلق

السبت الماضي؛ وتم اعتماده من مركز تنمية القوى العاملة الطبية والاتحاد

العام للطب الرياضي؛ وسيستواصل البرنامج التدريبي لمدة ستة أشهر".

وأكد "أبورقبة" استعداد إدارة الموارد البشرية بوزارة الصحة لتنظيم

العديد من البرامج التدريبية للحصول على شهائد " الدبلوم"؛ في تخصصات

أخرى غير العظام خلال الفترة القادمة.

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