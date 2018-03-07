اتفاقية للتعاون بين الهيئة الوطنية للتعليم التقني وهيئة ابحاث العلوم والتكنولوجيا وشركة الحلول المتكاملة.





طرابلس 7 مارس 2018 ( وال ) .. تم بطرابلس يوم أمس التوقيع على

اتفاقية للتعاون بين الهيئة الوطنية للتعليم التقني والفني وهيئة ابحاث

العلوم والتكنولوجيا وشركة الحلول المتكاملة وذلك تعميقاً لأواصر التعاون

العلمي والفني والبحثي ، وترسيخا لمبدأ تبادل الخبرات البشرية لإرساء

سياسات ناجحة لتطوير العملية الأكاديمية والفنية والبحثية.

وحضر توقيع الاتفاقية الدكتور" عادل زنداح رئيس لجنة إدارة الهيئة

الوطنية للتعليم التقني والفني والدكتور فيصل العبدلي رئيس هيئة أبحاث

العلوم الطبيعية والتكنولوجيا والمهندس " باسم المنصوري" رئيس مجلس

إدارة شركة الحلول المتكاملة ، ومدراء الادارات والكليات العلمية

والتعاون الفني وعدد من المهندسين من مختلف الهيئات والشركات . وتنص الاتفاقية على استحداث برنامج للدراسـات العليا لمنح درجة الإجازة

العليا (الماجستـــير) في مجال التقنيات الهندسية وفق تخصصات (تقنية

اللحام – هندســة الإنتاج – هندسة القوى الميكانيكية – الإدارة

الصناعية).

وتنص الاتفاقية الثانية على تدريب خريجي الهيئة الوطنية للتعليم

التقني والفني وتأهيلهم والانخراط لسوق العمل في برنامج تدريبي لبعض

التخصصات بمواقع شركة الحلول المتكاملة بمدينة طرابلس .

ويذكر أن التوقيع على هذه الاتفاقيات يهدف لتوطين الدراسات العليا

بالداخل مما يوفر الوقت والجهد والمال على الدولة ، والعمل على توفير

بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة تشجع الطلاب على التفوق والابداع .

...( وال ) ...