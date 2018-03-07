اطلاق أول "دبلومة" في الطب الرياضي وإصابات الملاعب .
الأربعاء ، 07- 03- 2018 - 10:10:00
طرابلس 7 مارس 2018 (وال)- أعلن مدير إدارة الموارد البشرية السيد "أشرف
أبورقبة" عن إطلاق أول برنامج تدريبي للحصول على شهادة "دبلومة" لأطباء
العظام العاملين بالمستشفيات الليبية؛ في مجال (الطب الرياضي وإصابات
الملاعب).
مضيفاً " أن البرنامج التدريبي الذي انطلق السبت الماضي؛ تم اعتماده من
مركز تنمية القوى العاملة الطبية والاتحاد العام للطب الرياضي؛ وسيجرى
تنفيذه لمدة 6 أشهر".
وفي السياق ذاته أكد "أبورقبة" استعداد إدارته إطلاق العديد من البرامج
التدريبية للحصول على شهائد " دبلوما"؛ في تخصصات أخرى غير العظام خلال
الفترة القادمة.
(وال)