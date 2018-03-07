اطلاق أول "دبلومة" في الطب الرياضي وإصابات الملاعب .





طرابلس 7 مارس 2018 (وال)- أعلن مدير إدارة الموارد البشرية السيد "أشرف

أبورقبة" عن إطلاق أول برنامج تدريبي للحصول على شهادة "دبلومة" لأطباء

العظام العاملين بالمستشفيات الليبية؛ في مجال (الطب الرياضي وإصابات

الملاعب).

مضيفاً " أن البرنامج التدريبي الذي انطلق السبت الماضي؛ تم اعتماده من

مركز تنمية القوى العاملة الطبية والاتحاد العام للطب الرياضي؛ وسيجرى

تنفيذه لمدة 6 أشهر".

وفي السياق ذاته أكد "أبورقبة" استعداد إدارته إطلاق العديد من البرامج

التدريبية للحصول على شهائد " دبلوما"؛ في تخصصات أخرى غير العظام خلال

الفترة القادمة.

(وال)