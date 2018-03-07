الناخبون في سيراليون ينتخبون رئيسا جديدا اليوم.





فريتاون 7 مارس 2018 ( وال ) - يتوجه الناخبون في سيراليون إلى مراكز

الاقتراع اليوم لانتخاب رئيس جديد، وهذه هي أول انتخابات عامة تجرى في

الدولة الأفريقية الفقيرة منذ أن تعرضت لأزمتين إحداهما تتعلق بتفشي

الإيبولا الذي أودى بحياة نحو أربعة آلاف شخص، والأخرى بانهيارات أرضية

دفنت مئات الأشخاص في 2017 .

ويتنافس 16 مرشحا - من بينهم امرأتان - على الرئاسة ، ومن المتوقع أن

تنحسر المنافسة بين سامورا كامارا / 67 عاما / مرشح حزب مؤتمر كل الشعب

الحاكم، ويوليوس مادا بيو 53/ عاما/ من حزب شعب سيراليون المعارض

الرئيسي.

ويعِد كامارا بالاستمرارية والانتعاش الاقتصادي، في حين تعهد بيو

بالقضاء على الفساد وتقديم التعليم المجاني.

ويمنع الدستور الرئيس المنتهية ولايته إرنست باي كوروما من الترشح

لولاية ثالثة.

ويتعين على المرشح أن يحصل على 55% من الأصوات للفوز بالانتخابات في

الجولة الأولى.

وسيختار الناخبون المسجلون البالغ عددهم 18ر3 مليون ناخب في سيراليون 132

برلمانيا في حوالي 15 ألف مركز اقتراع .