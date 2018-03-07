533 مليون دولار مساعدات أمريكية للعديد من الدول الأفريقية.





واشنطن 7 مارس 2018 (وال) - اعلن وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون

اليوم عن مساعدات بقيمة 533 مليون دولار للعديد من الدول الافريقية بسبب

ظاهرة الجفاف والنزاعات المسلحة التي تواجهها.

جاء اعلان الوزير تيلرسون قبل بدئه في وقت لاحق اليوم جولة افريقية

تستمر حتى الـ13 من الشهر الجاري.

وقال تيلرسون في تصريح صحفي إن المساعدات تشمل مواد غذائية ومياها

نظيفة صالحة للشرب ومستلزمات طبية.

واضاف أن من أبرز الدول الافريقية التي ستستفيد من هذه المساعدات هي

اثيوبيا والصومال ونيجيريا بالإضافة الى بعض الدول الواقعة بالقرب من

بحيرة تشاد.

وتشمل جولة تيلرسون التي تعتبر الاولى له منذ تولي دونالد ترامب

الرئاسة كلا من تشاد واثيوبيا وجيبوتي ونيجيريا وكينيا.

وسيبحث تيلرسون مع قادة هذه الدول وفقا لمصادر من وزارة الخارجية

الأمريكية العديد من القضايا لاسيما التي تتعلق بالعلاقات التجارية

والارهاب والأمن.