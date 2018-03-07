العلماء يحذرون من نقل دم مريض سرطان لشخص سليم.

. لهذا السبب



فرنسا 7 مارس 2018 ( وال ) - حذر علماء فرنسيون من عمليات نقل الدم من

مريض السرطان إلى شخص سليم لما له من آثار سلبية على الأخير.

فقد حسم الباحثون الفرنسيون في جامعة باريس بشكل قاطع بأنه من الصعب

نقل دم من مريض سرطان إلى شخص سليم في ظل الشروط الصارمة التي تطبق على

المتبرعين لبنوك الدم.

وكان أحد المواطنين الفرنسيين قد طرح سؤالا ، عن مدى إمكانية نقل دم من

مريض سرطان إلى شخص سليم ، وأشار الباحثون في دراسة أعدت للرد على هذا

السؤال إلى أن 16% من أورام السرطان في الأصل ناتجة عن حمى فيروسية أو

بكتيريا أو طفيليات، وهى تمثل 7% من السرطان في أوروبا، مقابل 23% في

الدول النامية، فمثلاً نجد أن سرطان عنق الرحم هو بنسبة 50% ناتج الورم

الفيروسي الحميم الإنساني.

أما بالنسبة للرجال فهناك سرطان الكبد والمعدة، حيث ترجع 80% من

الحالات إلى أسباب فيروسية، وأن غالبية الحالات تكون لدى الأشخاص الذين

لديهم ضعف في الجهاز المناعي أو الذين يتعرضون لعمليات زرع الأعضاء.