مقتل " 39 " شخصا في سقوط طائرة نقل روسية في سوريا .





موسكو 7 مارس 2018 (وال) -أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء الثلاثاء

أن" 39 " شخصا قتلوا إثر تحطم طائرة شحن عسكرية روسية من طراز أنتونوف 26

على مسافة نحو 500 متر من مدرج قاعدة حميميم في محافظة اللاذقية السورية.

وأضافت الوزارة أن جميع من كانوا على متن الطائرة عسكريون روس، وتابعت

"يبدو أن سبب التحطم بموجب المعلومات الأولية هو خلل فني.

يذكر أن قاعدة حميميم الجوية هي قاعدة جوية عسكرية تقع في بلدة حميميم

على بعد أربعة كيلومترات من مدينة جبلة، و19 كيلومترا من محافظة

اللاذقية، وقريبة من مطار باسل الأسد الدولي.

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