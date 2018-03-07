سريلانكا تعلن حالة الطوارئ بعد اعمال عنف شهدتها منطقة كاندي بوسط البلاد .





كولومبو7 مارس 2018 ( وال) - أعلنت السلطات السريلانكية أمس الثلاثاء

حالة الطوارئ لمدة عشرة أيام بالبلاد للحيلولة دون اتساع نطاق أعمال عنف

وقعت بعد يوم من اندلاع اشتباكات شهدتها منطقة كاندي بوسط الجزيرة

الواقعة في المحيط الهندي.

وقال داياسيري جاياسيكارا المتحدث باسم حكومة سريلانكا في تصريح صحفي

"تقرر خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء إعلان حالة الطوارئ لمدة عشرة أيام

لمنع انتقال أعمال الشغب الطائفية إلى مناطق أخرى في البلاد".

وأضاف "تقرر أيضا اتخاذ إجراءات صارمة ضد الأشخاص الذين يحرضون على العنف

من خلال فيسبوك".

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