قوات الاحتلال تداهم عدة منازل ويفتشها في نابلس.





نابلس7 مارس 2018 ( وال) - داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم

الأربعاء، عدة منازل خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وقالت مصادر أمنية فلسطينية إن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة نابلس، وداهمت

عددا من المنازل داخل البلدة القديمة، ومحيطها، اضافة إلى أحياء أخرى في

المدينة.

وأكدت المصادر أن تلك القوات داهمت عمارة سكنية في حي رفيديا، وأخرجت

ساكنيها في العراء، وفتشت المنازل، وأجرت تحقيقا ميدانيا معهم، فيما

داهمت منزلا في منطقة جسر التيتي في الجبل الشمالي.

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