معيتيق يلتقي إدارة مركز مصراتة الطبي .

مصراتة 06 مارس 2018 ( وال ) - عقد النائب بالمجلس الرئاسي "أحمد معيتيق"، ظهر اليوم الثلاثاء اجتماعاً موسعاً مع مدير مركز مصراتة الطبي الدكتور "علاء الحويك"، والمسؤولين في المركز، ورئيس وأعضاء اللجنة العلمية، وبحضور مديرة إدارة الصيدلة بوزارة الصحة الدكتورة "ناهد المكي"، وأعضاء المجلس البلدي ومسؤول ملف الصحة بالمدينة .

وبحسب ادارة التواصل والاعلام فقد تم خلاله مناقشة كيفية دعم المركز وتوفير احتياجاته ليتمكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، بالإضافة لدعم مركز غسيل الكلى الذي يقدم خدمة لأكثر من 300 مريض فشل كلوي على مدا ر الساعة ومصرف الدم المركزي الذي يعاني نقضاً حاداً في مواد التشغيل ومتوقع توقفه عن العمل خلال الأسابيع القادمة.

وقالت ادارة والاعلام انه تمت الإشارة خلال الاجتماع الذي عقد على هامش الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة تصنيف مستشفى مصراته مركزاً طبياً يقدم خدماته لمرضى المدينة والمدن المجاورة لها إلى البرنامج الذي اعتمدته الوزارة لتوطين العلاج في الداخل عن طريق التعاقد مع مصحات القطاع الخاص، وأكدوا على أنه يحتاج إلى إعادة النظر، والعمل على وضع ضوابط تحكم متابعة عمل المصحات المتعاقدة مع الوزارة، وفتح المجال للتعاقد مع المصحات الواقعة في نطاق المنطقة الوسطى وفقاً للمعايير المعول بها.

كما تم التطرق لملف العلاج بالخارج الذي لم يستطيع تقديم الخدمة المرجوة للمرضى وغلب عليه طابع العلاقات الشخصية حسب قولهم، وأكدوا على ضرورة وضع آلية تمنح اللجان الفرعية الأحقية في قبول الحالات المرضية وايفادها للخارج عن طريق اللجنة العليا للعلاج لضمان نيل كل اللجان الفرعية حقوقها بإيفاد مرضاها للعلاج في الخارج والتي يتعذر علاجها داخل ليبيا.

هذا وانتقد المجتمعون القرار " 418" الخاص بعقود العناصر الطبية والطبية المساعدة واعتبروه مجحف في حق المكلفين بالعمل في العنايات واقسام الإسعاف بالمستشفيات مقارنة بالعاملين في المرافق الصحية.



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