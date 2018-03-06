نتائج بطولة ليبيا الأولى للكرة الحديدية لفئة الناشئين بغدامس.





طرابلس 06 مارس 2018 (وال)- أقيمت خلال الأيام الماضية بمدينة غدامس

بطولة ليبيا الأولى للكرة الحديدية لفئة الناشئين، التي نظمها الاتحاد

العام للعبة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة فرق الأندية المنتسبة للاتحاد. وأسفرت النتائج النهائية للبطولة التي اختتمت منافساتها يوم السبت

الماضي على النحو التالي :.

أولا : تخصص التقليدي الفردي.

الأول .. محمد الطاهر الأنصاري .. نادي غدامس.

الثاني .. عبد المالك القماطي .. نادي طارق بن زياد طرابلس.

الثالث .. عزام عبد الرزاق الصغير .. نادي الشباب العربي التقدمي طرابلس.

* ثانيا : تخصص التقليدي الزوجي.

الأول .. (عبد المالك بشير أدمو) و( داوود صالح الزاهد) .. نادي غدامس.

الثاني .. (عيسى يوسف ميلاد) و(محمد مفتاح عبد الرحمن) .. نادي الوحدة

الزنتان.

الثالث .. (أحمد محمود فياض) و(محمد مفتاح عبد الرحمن) .. نادي غدامس.

* ثالثا : تخصص اللعب المركب.

الأول .. ضياء الدين المنجي القماطي ..نادي طارق بن زياد طرابلس.

الثاني .. داوود صالح الزاهد .. نادي غدامس.

الثالث .. أحمد محمود فياض .. نادي غدامس.

* رابعا : تخصص الرمي بالدقة.

الأول .. محمد كمال عطية .. نادي غدامس.

الثاني .. حسام محمد الحشائشي .. نادي الصمود غدامس.

الثالث .. عبد المالك بشير آدمو .. نادي غدامس.

* خامسا : تخصص الرمي التصاعدي.

الأول .. أحمد محمود فياض .. نادي غدامس.

الثاني .. ضياء الدين المنجي القماطي .. نادي طارق بن زياد طرابلس.

الثالث .. أحمد محمود لولو .. نادي الصمود غدامس.



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