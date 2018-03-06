النائب أحمد معيتيق يزيح الستار إيذانا بإعلان مستشفى مصراتة الطبي مركزاً طبياً والبدء في صيانته وتطويره .

مصراتة 06 مارس 2018 ( وال ) - أزاح النائب بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني "أحمد معيتيق"، رفقة مدير مركز مصراته الطبي الدكتور" علاء الحويك" صباح اليوم الثلاثاء، الستار لإشهار المركز والبدء في صيانته وتطويره، وفقاً لقرار المجلس الرئاسي رقم" 10 لسنة 2017 القاضي بتصنيفه من مستشفى إلى مركز طبي، نظرا لأهميته و الخدمات التي يقدمها للمرضى من سكان المدينة والمدن المجاورة.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي أقيمت في باحة المركز بحضور مدير إدارة الصيدلة ممثلة وزير الصحة الدكتورة" ناهد المكي"، وقنصل دولة تركيا لدى ليبيا، وممثل عن مكتب منظمة الصحة العالمية مصراته، وأعضاء المجلس البلدي والعاملين بالمستشفى بمختلف تخصصاتهم.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد أثنى الدكتور" الحويك" في كلمته أمام الحضور بالجهود التي بذلت وتبذل منذ افتتاح المستشفى في سبعينيات القرن الماضي إلى الآن من أجل تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى ومراحل التطوير التي مر بها إلى أن تم تصنيفه كمركز طبي.

كما أشاد بدور المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق والوطني ووزارة الصحة والجهات ذات العلاقة لدعمها المستشفى طيلة السنوات الماضية.

وتم خلال الاحتفالية، تكريم الأطباء الذين، استشهدوا في المستشفى الميداني أثناء إسعافهم للمصابين في المعارك، وتكريم العاملين بالمستشفى ممن وافتهم المنية، وبلغوا سن التقاعد وأفنوا شبابهم خدمة للمرضى طيلة السنوات الماضية.



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