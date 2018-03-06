الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلقها وادانتها لتجدد الاشتباكات المسلحة بسبها وتحمل الاطراف المتصارعة مسؤولية ذلك .

طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، عن إدانتها واستنكارها الشديدين إزاء تجدد الاشتباكات المسلحة وتصاعد أعمال العنف بمدينة سبها جنوب ليبيا صباح اليوم الثلاثاء ، والتي خلَّفت إلي حين إصدار البيان عدد 3 قتلى و 12 جريح في صفوف المدنيين من بينهم 3 أطفال ، ونزوح 120 عائلة من عدة أحياء ومناطق بوسط المدينة ، جراء القصف العشوائي بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وذلك بحسب ما أفادت به مصادر طبية وأمنية بالمدينة . وطالبت اللجنة في بيان لها تلقت وكالة الأنباء الليبية نسخة منه اليوم الثلاثاء ، جميع أطراف النزاع بمدينة سبها بـالوقف الفوري لإطلاق النار وأعمال العنف ، وفتح ممرات إنسانية آمنة وتمكين فرق الهلال الأحمر الليبي من اجلاء المدنيين العالقين بمناطق النزاع والاشتباك المسلح من الخروج وتأمين خروجهم من مناطق الاشتباكات المُسلحة ، وعدم تعريض حياتهم وسلامتهم للخطر . كما طالبت مكتب النائب العام والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني بفتح تحقيق شامل حيال مشاركة جماعات مسلحة تشادية وسودانية في هذه الاشتباكات . وحمّلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان طرفي النزاع المسلح بمدينة سبها المسؤولية القانونية والوطنية والإنسانية والاجتماعية اتجاه أمن وسلامة وحياة المدنيين الواقعين بمناطق النزاع المسلح بوسط المدينة ، كما حملت أطراف النزاع بالمدينة المسؤولية القانونية اتجاه ما وقع من ضحايا ومصابين في صفوف المدنيين باعتبارها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون الدولي الإنساني . ودعت اللجنة في بيانها حكماء وأعيان ومشائخ المدن والقبائل الليبية ومجلس أعيان ليبيا للمصالحة وحكماء واعيان الجنوب الليبي بـ "التدخل العاجل لوقف إطلاق النار وتهدئة ورأب الصدع بين أطراف النزاع، والعمل من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار الوطني وحماية الامن والسلم الإجتماعي وصون النسيج الاجتماعي للجنوب الليبي .



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