فريق الاتحاد يلتقي أكوا يونايتد النيجيري في منافسات كأس الاتحاد الأفريقي غدا بتونس.





طرابلس 06 مارس 2018 (وال) - يلتقي فريق الاتحاد لكرة القدم نظيره

فريق أكوا يونايتد النيجيري غدا الأربعاء بملعب الطيب المهيري بمدينة

صفاقس التونسية، في مباراة الذهاب، ضمن منافسات الدور الـ32 لكأس الاتحاد

الأفريقي لكرة القدم 2018 . وستقام المباراة على تمام الساعة 06:00 مساء بتوقيت ليبيا، بإدارة

طاقم تحكيم دولي توغولي يقوده " كوكو أوغنانكوتان نتال "، والمساعدين "

ليمنا كاباسيما"، و" كوكوفي أغبيديدي تونو"، وحكم رابع " يانيسو بيبو"،

والمراقب " جمال كاواتشي" من المغرب .

بينما ستقام مباراة الإياب بين الفريقين بنيجيريا خلال أيام

(16-17-18) من نفس الشهر، بإدارة طاقم دولي من غينبا اإستوائية يقوده "

خواكين إسونو إيانغ"، والمساعدين " أغوستين إدجانغ ندونغ نسوغا"، و"

أوندو نسغو مكونفورو إرنستو"، وحكم رابع " ديفيد ندونغ إيسونو موكوي"،

والمراقب " مونكايلا نسام آدم " من غانا .

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