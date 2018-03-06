الاتحاد الليبي للجودو ينظم بطولة ليبيا الأولى للعروض القتالية بطرابلس.





طرابلس 06 مارس 2018 (وال) ينظم الاتحاد الليبي للجودو بطولة ليبيا

الأولى للعروض القتالية للعبة، وذلك يوم السبت القادم الموافق 10 من شهر

مارس الجاري في صالة المنتخبات الليبية للجودو بطرابلس .

وذكر مصدر الاتحاد الليبي للجودو أمس الإثنين أن منافسات البطولة

ستقام بمشاركة فريق واحد لكل نادي منتسب لإتحاد اللعبة، على أن لايتجاوز

العرض القتالي مدة 7 دقائق .

وأوضح المصدر أن العروض القتالية للعبة ستنطلق على تمام الساعة

الحادية عشر صباحا، وتختتم على تمام الساعة الثالثة مساء . ...(وال)...