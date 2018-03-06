وزارة الصحة تهيب بالمواطنين الذين يتعذر وصولهم الى مركز سبها الطبي بالتوجه الى عيادات حددتها أو الاتصال بالغرفة المشتركة .الثلاثاء ، 06-03-2018 - 19:03:00

وزارة الصحة تهيب بالمواطنين الذين يتعذر وصولهم الى مركز سبها الطبي بالتوجه الى عيادات حددتها أو الاتصال بالغرفة المشتركة .طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - أهابت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني بالمواطنين والجهات المعنية بمدينة سبها أنه وفي حالة تعذر الوصول الى مركز سبها الطبي نتيجة الاشتباكات فان عليهم التوجه الى المصحات التالية ( بلقيس - الأمل - الهلال الأحمر - العافية - الرحمة - المجد - فزان - المنار ) .
ولفتت الوزارة في بيان صحفي لها تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة منه مساء اليوم الثلاثاء - عناية المواطنين الى ان التواصل مع الغرفة المشتركة التى تم استحداثها من اجل التنسيق في تحويل الحالات للعلاج الى مدينة طرابلس يكون من خلال الاتصال بالسيد ( الكاين علي الكاين ) على رقم الهاتف 0926940526 .
وجددت الوزارة في بيانها دعوتها لجميع الاطراف بمدينة سبها الى تجنيب المرافق الصحية والعاملين بها والمترددين عليها والحالات الايوائية داخلها الاضرار المترتبة عن الاشتباكات .


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