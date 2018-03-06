بناءً على تعليمات رئيس المجلس الرئاسي ، وزارة الصحة تعلن تجهيز 10 سيارات اغاثة طبية محملة بالادوية والمستلزمات الطبية الى مدينة سبها واتخاذ جملة من الاجراءات الطارئة بالخصوص .

موسع ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - أعلن وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني " محمد هيثم" عن تجهيز 10 سيارات إغاثة طبية تحمل كميات من الأدوية واللوازم الطبية وإرسالها غداً صباحاً إلى مدينة سبها وذلك بناءً على تعليماتٍ رئيس المجلس الرئاسي "فايز السراج" بشأن "رفع درجة الاستعداد لتوفير كافة الاحتياجات الصحية التي تضمن تقديم خدمات طبية للمواطنين بالمنطقة الجنوبية بالتنسيق مع وزير الصحة المفوض "عمر بشير الطاهر". وأكد المكتب الاعلامي بالوزارة انه الى جانب ذلك شحنة أخرى من الإغاثةٍ الطبية سيتم تسييرها جواً . وأضاف أن جملةً أخرى من الإجراءات اتُخذت خلال اجتماعِ طارئ عقد ظهر اليوم بديوان الوزارة بحضور وزير الحكم المحلي " بداد قنصو " وعدد من الإدارات المختصة ورئيس لجنة الأزمة بالجنوب. وأشار الى ان جملة الاجراءات الاخرى التى أُتخذت في هذا الاجتماع الطارئ تتلخص في استحداثَ غرفة عمليات مشتركة بين إدارة جرحى – طرابلس وإدارة الجرحى بالمنطقة الجنوبية تختص بالتنسيق مع المستشفيات العامة والخاصة بمدينة طرابلس لاستقبال الجرحى؛ واتخاذ الإجراءات اللازمة لسد أي عجز بالأقسام الجراحية والطواريء بمركز سبها الطبي ؛ إلى جانب إلزام كافة الإدارات بالوزارة بالتعاون "الفوري والمباشر" مع الأزمة؛ وإصدار "تعليمات" لعدد من المصحات الخاصة بالمنطقة الجنوبية ومدينة طرابلس أيضاً لاستقبال الجرحى .



.. ( وال )...