التوقيع في واشنطن على مذكرة تفاهم بين حكومة ليبيا وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بشأن فرض قيود استيراد على انواع من المواد الاثرية والاثنولوجية المملوكة لليبيا .



واشنطن 6 مارس 2018 (وال) - في اطار التعاون بين حكومة ليبيا وحكومة

الولايات المتحدة الامريكية في مجال مكافحة الارهاب وتجفيف مصادر تمويله

من تهريب الاثار والاتجار بها .. وقعت وزارة الخارجية بحكومة الوفاق

الوطني بالعاصمة واشنطن على مذكرة تفاهم بشأن فرض قيود استيراد على

انواع من المواد الاثرية والاثنولوجية المملوكة لليبيا .

وفيما يلي نصا لمذكرة التفاهم التي تلقت وكالة الانباء الليبية نسخة

منها من المكتب الاعلامي بوزارة الخارجية :-

- ان حكومة ليبيا وحكومة الولايات المتحدة الامريكية بمقتضى اتفاقية

اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتحاذها لحظر ومنع استيراد

وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة وهي اتفاقية كلا

البلدين طرف فيها ،ورغبة منهما في الحد من الحافز على نهب المواد الاثرية

والاثنولوجية التي لايمكن تعويضها والتي تمثل التراث الثقافي الغني

لليبيا .. فقد اتفقتا على مايلي :-

المادة

الاولى :-

1- تقوم حكومة الولايات المتحدة الامريكية ،وفقا لتشريعاتها بما في

ذلك قانون تنفيذ اتفاقية الممتلكات الثقافية بتقييد استيراد مواد اثرية

معينة الى الولايات المتحدة الامريكية والتي يتراوح تاريخها من العصر

الحجري القديم (1200 سنة قبل الميلاد تقريبا ) حتى عام 1750 بعد الميلاد

ومواد اثنولوجية معينة قد تشمل انواع من الاحجار ، والمعادن والسيراميك

، والعظام ، والعاج ، والصدف ، والزجاج ، والخزف ، والاحجار شبه

الكريمة ، واللوحات ، والرسوم ، والجص ، والمنسوجات ، والفسيفساء

، والخشب والجلود ، والمخطوطات ، والورق التي تم تحديدها في القائمة

التي سوف تنشرها حكومة الولايات المتحدة الامريكية التي يشار اليها فيما

يلي بقائمة المواد المدرجة مالم تصدر حكومة ليبيا رخصة تشهد بأن مثل هذا

التصدير لم يتم بالمخالفة لقوانينها .

2- تعرض حكومة الولايات المتحدة الامريكية ان تعيد الى حكومة ليبيا أي

أشياء أو مواد مذكورة على قائمة المواد المدرجة يتم مصادرتها لصالح حكومة

الولايات المتحدة الامريكية .

3- تصبح قيود الاستيراد هذه سارية المفعول من تاريخ نشر قائمة المواد

المدرجة في السجل الفيدرالي للولايات المتحدة الامريكية وهو النشرة

الرسمية لحكومة الولايات المتحدة الامريكية التي تقدم اخطارا عاما مقبولا

.

المادة الثانية :-

1- تنشر كل حكومة مذكرة التفاهم هذه واسباب ابرامها .

2-تواصل حكومة ليبيا بذل قصارى جهدها للحفاظ على المعلومات الخاصة

بعمليات التنقيب غير المرخص بها وعمليات سرقة الممتلكات الثقافية

والاتجار في الممتلكات الثقافية والعوامل لاخرى التي تعرض تراثها الثقافي

للخطر وتتقاسم تلك المعلومات مع حكومة الولايات المتحدة .

3- تواصل حكومة ليبيا بذل قصارى جهدها لاتخاذ خطوات تتسق مع اتفاقية

اليونسكو لعام 1970 بشأن التدابير الواجب اتخاذها لحظر ومنع استيراد ونقل

ملكية الممتلكات الثقافية لحماية تراثها الثقافي وللمساعدة في هذه

الجهود تبذل حكومة الولايات المتحدة قصارى جهدها لتسهيل المساعدة الفنية

المقدمة لحكومة ليبيا حسبما يكون مناسبا وذلك وفقا للبرامج المتاحة في

القطاعين العام أو الخاص .

4- تبذل حكومة ليبيا قصارى جهدها لاشراك البلدان الاخرى التي لديها انشطة

استيراد تجارية هامة في المواد الاثرية والاثنولوجية من ليبيا وذلك

لردع عمليات نهب ممتلكاتها الثقافية .

5 - تبذل كل حكومة قصارى جهدها لتشجع زيادة تبادل المواد الاثرية

والاثنولوجية للاغراض الثقافية والتعليمية والعلمية بما في ذلك عمليات

الاعارة طويلة الامد لتعزيز التقدير العام على نطاق واسع للتراث الثقافي

الغني لليبيا وامكانية الوصول اليه .

6- تسعى كل حكومة لابقاء الحكومة الاخرى على علم بالتدابير التي يتم

اتخاذها لتطبيق مذكرة التفاهم هذه .

المادة الثالثة :-

- تكون التزامات كلا الحكومتين والانشطة التي يتم تنفيذها بموجب مذكرة

التفاهم هذه خاضعة لقوانين ولوائح كل حكومة بما في ذلك ما يتعلق بتوفر

الاعتمادات المالية .

المادة الرابعة :-

1- تدخل مذكرة التفاهم هذه حيز النفاذ عند التوقيع عليها وتظل سارية

المفعول لفترة خمس (5) سنوات مالم يتم تمديدها .

2- لايجوز تمديد وتعديل مذكرة التفاهم هذه الا بموافقة خطية متبادلة بين

الطرقين .

3 - تستعرض حكومة الولايات المتحدة الامريكية وحكومة ليبيا فعالية مذكرة

التفاهم هذه قبل انقضاء فترة الخمس (5) سنوات من اجل تحديد ما اذا كان من

الضروري تمديدها .

4- يجوز لأي من الطرفين ابلاغ الطرف الاخر خطيا ومن خلال القنوات

الدبلوماسية بنيته انهاء مذكرة التفاهم هذه قبل موعد انتهائها وفي هذه

الحالة يدخل انهاء المذكرة حيز النفاذ بعد ستة (6) اشهر من تاريخ الابلاغ

.

- واثباتا لما تقدم قام الموقعان ادناه والمفوضان من قبل حكومتيهما وفق

الاصول المرعية بالتوقيع على مذكرة التفاهم هذه .

- حررت في واشنطن 23 من فبراير عام 2018 من نسختين بالغتين العربية

والانجليزية ويتساوى النصان في الحجية .

(وال*