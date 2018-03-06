رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع آمر اللواء السادس المتمركز بسبها .



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي القائد الأعلى

للجيش الليبي فائز السراج اليوم الثلاثاء مع آمر اللواء السادس ومعاونه،

وبحث الاجتماع تطورات الوضع الأمني في الجنوب حيث يتمركز اللواء السادس.

وأكد المكتب الاعلامي لرئيس المجلس ان السراج أصدر تعليماته باتخاذ حزمة

من الإجراءات لدعم اللواء السادس لحماية وتأمين المنطقة الجنوبية من كافة

المخاطر، والتنسيق مع القوى الأمنية في المنطقة.



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