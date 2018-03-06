رئيس المجلس الرئاسي يستقبل وفدا من مجلس حكماء واعيان قبيلة المشاسية .



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق

الوطني فائز السراج صباح اليوم الثلاثاء بمقر المجلس بالعاصمة طرابلس،

وفدا من مجلس حكماء وأعيان قبيلة المشاسية في المنطقة الجنوبية " الشاطئ

-سبها " الذين أكدوا دعمهم لحكومة الوفاق الوطني وتأييدهم لما يبذله

السراج من جهود للم الشمل والخروج بالوطن من الأزمة الراهنة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد رحب السراج بأعضاء الوفد، واستمع

لما عرضوه من مطالب، مؤكدا بأن السراج أصدر تعليماته لحل المختنقات التي

تم عرضها في قطاع الخدمات بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية وفقا

للأولويات وبحسب الإمكانيات المتاحة.





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