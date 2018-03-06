مركز تدريب ترهونة يستقبل دفعة جديدة من منتسبي الجيش الوطنى.





ترهونه 6 مارس 2018 ( وال )- بدأ مركز تدريب ترهونة أول امس الاحد فى

قبول عدد من الشباب للالتحاق بالدفعة الجديدة من منتسبي الجيش الوطنى .

وافادت مصادر بمركز التدريب ان هذه الدفعة تجاوزت العدد المطلوب مما

يدل على رغبة الشباب فى الانخراط فى المؤسسة العسكرية للدفاع عن الوطن

بعد تلقيهم التدريب والانتقال من الحياة المدنية الى حياة الانضباط

العسكرية التي تؤسس لعنصر منضبط في مجموعة متناغمة تتعامل بتراتبية

ونظام معتمد لاتغيب فيه معايير الانضباطية والمهنية العسكرية ..

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