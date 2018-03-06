العليا للانتخابات : إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 5566 ناخب .



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) -أعلنت المفوضية الوطنية العليا

للانتخابات أن إجمالي عدد الناخبين المسجلين في الخارج بلغ 5566 ناخب حتى

أمس الاثنين.

وأوضحت المفوضية على صفحتها الرسمية أن أعلى عدد ناخبين تم تسجيله في

بريطانيا ( 1233 ) ناخب ثم مصر ( 964 ) ناخب ثم أمريكا وكندا بــ ( 701 )

ناخب فيما سجل اقل عدد للناخبين في قبرص بــ ( 8 ) ناخبين.

يشار بأن المفوضية المفوضية الوطنية العليا للانتخابات كانت قد مددت فترة

تسجيل الناخبين بالخارج حتى يوم السبت الموافق 10 مارس الجاري .

وأوضحت المفوضية في بيان صحفي أصدرته، أن التمديد جاء نتيجة لما سجلته

منظومة التسجيل بالخارج من إقبال متواضع على التسجيل، وبناء على طلبات

المواطنين الليبيين المقيمين بالخارج والذين لم يتمكنوا من التسجيل ،

بسبب بعض الصعوبات الفنية المتعلقة بهم، داعية المعنيين بهذا التمديد إلى

الاستفادة من هذه الفرصة بسرعة التسجيل، وذلك على الموقع الإلكتروني

المخصص لهذا الغرض.



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