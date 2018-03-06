لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة تعقد اليوم اجتماعها العادي الثالث .

طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - عقدت لجنة الخبراء و المستشارين ببلدية عين زارة اليوم الثلاثاء اجتماعها العادي الثالث للعام الحالي .

وأفاد رئيس اللجنة " سامي الغزيوي " وكالة الانباء الليبية ان هذا الاجتماع حضره مندوبون عن مكاتب الصحة والكهرباء والمرور والتراخيص والتعليم والاعلام والقطاعات الاخرى بالبلدية بهدف وضع الدراسات والخطط المتعلقة بتطوير المرافق والامكانيات الواقعة في نطاق البلدية .

وأضاف أنه جاري الاعداد لاعداد خطط البلدية 2020 - و 2025 - و 2030 .

ودعا " الغزيوي " اهالي المنطقة الى دعم مخططات التطوير التى تهدف بالاساس الى تقديم وتسهيل الخدمات لهم .





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