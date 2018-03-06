بدء أعمال تنفيذ الطريق المزدوج الرابط بين منطقة القاسي وصلاح الدين بالمجلس البلدي ابوسليم .





طرابلس 6 مارس 2018 ( وال )- انطلقت صباح اليوم ببلدية ابوسليم أعمال

المسح لتنفيذ الطريق المزدوج الرابط بين منطقة القاسي وقرية الحداد مع

معهد بن منظور وصلاح الدين في اطار تنفيذ بعض المشاريع المتوقفة ببلدية

ابوسليم خلال العام 2013 - 2014 في مجال الطرق .

حيث بدأت شركة رحمة للمقاولات والاستثمار العقاري أعمال الاولية

لتنفيذ الطريق الحيوي لمنطقة ابوسليم للحد من الازدحام الذي تشهده منطقة

القاسي وقرية الحداد وصلاح الدين تحت اشراف مكتب خدمات الاسكان والمرافق

ببلدية ابوسليم .

وحضر حفل انطلاق تنفيذ المشروع عميد البلدية "عبدالرحمن الحامدي"

ومسؤول قطاع الاسكان والمرافق طرابلس المهندس " شعبان عبداللطيف " واعضاء

المجلس البلدي ابوسليم وعدد من المهندسين في مجال الطرق وحشد من الاهالي

.

وأفاد عميد المجلس البلدي ابوسليم " عبدالرحمن الحامدي" وكالة

الانباء الليبية ان طريق مزدوج بطول حوالى اربعة كليو مترات ويشمل

الانارة وتصريف مياه الامطار بتكلفة تصل إلى ( 2،5 ) مليونين ونصف من

الدينارات .. وأن تنفيذ هذا المشروع سيحل مشكلة الازدحام الذي تشهده طرق

ابوسليم .

وأكد عميد المجلس البلدي ابوسليم ان المجلس يستعد لتنفيذ المزيد

من المشاريع الحيوية خاصة في مجال الطرق كطريق المشروع وغيره.

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