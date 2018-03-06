وزارة الصحة بحكومة الوفاق تهيب بالاخوة المواطنين بالمنطقة الجنوبية الابلاغ عن حالات الجرحى والاصابات الناتجة بالاتصال والتنسيق مع رئيس لجنة الجرحى بالمنطقة .
الثلاثاء ، 06- 03- 2018 - 13:02:00
طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - تهيب وزارة الصحة بحكومة الوفاق
الوطني بالاخوة المواطنين بالمنطقة الجنوبية الابلاغ عن حالات الجرحى
والاصابات الناتجة عن الاشتباكات بمدينة سبها الى الاتصال والتنسيق مع
رئيس لجنة الجرحى بالمنطقة الجنوبية السيد " الكاين علي الكاين " على رقم
الهاتف ( 0926940526 ) .
وذلك للتمكن من اسعاف وعلاج الحالات بالمستشفيات والمصحات المحددة
والمجهزة من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني .
...( وال )...