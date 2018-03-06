وزارة الصحة بحكومة الوفاق تهيب بالاخوة المواطنين بالمنطقة الجنوبية الابلاغ عن حالات الجرحى والاصابات الناتجة بالاتصال والتنسيق مع رئيس لجنة الجرحى بالمنطقة .



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - تهيب وزارة الصحة بحكومة الوفاق

الوطني بالاخوة المواطنين بالمنطقة الجنوبية الابلاغ عن حالات الجرحى

والاصابات الناتجة عن الاشتباكات بمدينة سبها الى الاتصال والتنسيق مع

رئيس لجنة الجرحى بالمنطقة الجنوبية السيد " الكاين علي الكاين " على رقم

الهاتف ( 0926940526 ) .

وذلك للتمكن من اسعاف وعلاج الحالات بالمستشفيات والمصحات المحددة

والمجهزة من قبل وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني .



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