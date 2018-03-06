اعلام التعليم يعتذر عن نشر خبر لم يتأكد من مصداقيته حول حصول طالبة ليبية على جائزة أفضل مشروع تخرج في مؤتمر بألمانيا .



طرابلس 06 مارس 2018 ( وال ) - اعرب مكتب التواصل والإعلام بوزارة

التعليم عن اعتذاره لنشره خبر لم يتأكد من صحته على صفحة الوزارة الرسمية

على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) بخصوص حصول الطالبة "خلود حمزة" على

جائزة أفضل مشروع تخرج في مؤتمر علمي بألمانيا.

وأكد المكتب بأن هذا الخطأ كان بسبب عدم تحري الدقة في نقل الخبر من أحد

أعضاء فريق التحرير بالمكتب، معرباعن اعتذاره لمتابعي صفحة الوزارة داعيا

كافة وسائل الإعلام التي نشرت الخبر نقلا عنها نشر هذا التوضيح

والاعتذار.

وأوضح ان نشر الخبر لم يكن بهدف التضليل، إنما كان بنية تقديم الدفع

المعنوي للطالبة، وحث كافة التلاميذ والطلاب على الجد والاجتهاد في

الدراسة والتحصيل العلمي .



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