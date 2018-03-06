مستوطنون يعتدون على مواطنين في عينابوس جنوب نابلس.





نابلس 6-مارس-2018 (وال)- اعتدى مستوطنون صباح اليوم الثلاثاء، على

العاملين في شق طريق زراعية شمال قرية عينابوس جنوب نابلس.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لــوكالة

الانباء الفلسطينية "وفــا"، إن عددا من مستوطني مستوطنة "يتسهار" هاجموا

العاملين في شق طريق زراعية شمال القرية.

وأضاف أن المستوطنين أطلقوا النار بشكل عشوائي بحماية قوات الاحتلال، مما

أدى الى اصابة أحد المواطنين برصاص بالقدم. كما اعتدوا بالضرب على

العاملين، مما أدى الى إصابة اثنين منهم برضوض، وحطموا حفارا "باجر" في

المكان.

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