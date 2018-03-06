الشركة العامة للكهرباء: هناك اليوم فائض احتياطي في التوليد يقدر بحوالي 200 ميغاوات .





طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه سيكون

هناك فائض احتياطي في التوليد يقدر بحوالي 200 ميغاوات اليوم الثلاثاء.

وأضافت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية اليوم

الثلاثاء : أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 4600

ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 4400 ميغاوات .

يشار إلى أن أمدادات الشبكة العامة للكهرباء شهدت خلال الفترة

الماضية تحسنا ملحوظا بفضل الجهود المبذولة من قبل الكوادر الفنية

بالشركة العامة للكهرباء التي تسعى للمحافظة على استقرار الشبكة العامة

وذلك من خلال اجراء الصيانة اللازمة للمحطات والخطوط الهوائية وزيادة

انتاج توليد الطاقة للوصول إلى فائض احتياطي على الشبكة العامة .

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