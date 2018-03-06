افتتاح منتجع الواحات السياحي ببنغازي .





بنغازي 6مارس 2018 (وال )- افتتح ببلدية بنغازي اليوم منتجع الواحات

السياحي حيث اقيم بهذه المناسبة احتفالية حضرها عدد من المسؤولين

بالبلدية.

ويقع المنتجع بحي "السيدة عائشة" بمنطقة الهواري جنوب بنغازي،ويضم

المنتجع نحو 16 فيلا فندقية،مجهزة بكل التجهيزات وسبل الراحة والرفاهية

بمستوى 4 نجوم .،في خطوة لتشجيع الاستثمارات الليبية .

كما يتضمن المنتجع الذي ترجع ملكيته لشركة الواحات التي تمتلك فندق

الواحات بمنطقة الصابري،على مطاعم وقاعات لعقد الاجتماعات، ومسطحات خضراء

كبيرة.

...(وال بنغازى)...