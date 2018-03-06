اختتام دوري القطاعات لكرة القدم ببلدية قمينس .





بنغازى 6 مارس 2018 (وال)- اختتمت ببلدية قمينس غربي بنغازي

منافسات دوري القطاعات لكرة القدم على مستوى البلدية .. حيث

توج فريق الجيش بلقب الدوري عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق

التعليم 1 بنتيجة 4 - 2 .

وكانت منافسات الدوري قد انطلقت بمشاركة 16 فريقاً وتأهل لدور

النهائي التعليم 1، الجيش، المديرية، الشرطة، الصحة، المرافق، التعليم 2،

الضمان .

وفي ختام منافسات الدوري، أقيمت احتفالية تكريم الفرق وتوزيع الجوائز

على الفرق واللاعبين، حيث تحصل اللاعب أكرم نجيب الشبلي من فريق الجيش

على جائزة أفضل لاعب في البطولة .

وتحصل الحارس يوسف القداري من فريق التعليم 1 على جائزة أفضل حارس مرمى،

والمدافع محمد سليمان البدري من فريق الكهرباء على جائزة أفضل مدافع .

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