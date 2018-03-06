اختتام دوري القطاعات لكرة القدم ببلدية قمينس .
الثلاثاء ، 06- 03- 2018 - 11:36:00
بنغازى 6 مارس 2018 (وال)- اختتمت ببلدية قمينس غربي بنغازي
منافسات دوري القطاعات لكرة القدم على مستوى البلدية .. حيث
توج فريق الجيش بلقب الدوري عقب فوزه في المباراة النهائية على فريق
التعليم 1 بنتيجة 4 - 2 .
وكانت منافسات الدوري قد انطلقت بمشاركة 16 فريقاً وتأهل لدور
النهائي التعليم 1، الجيش، المديرية، الشرطة، الصحة، المرافق، التعليم 2،
الضمان .
وفي ختام منافسات الدوري، أقيمت احتفالية تكريم الفرق وتوزيع الجوائز
على الفرق واللاعبين، حيث تحصل اللاعب أكرم نجيب الشبلي من فريق الجيش
على جائزة أفضل لاعب في البطولة .
وتحصل الحارس يوسف القداري من فريق التعليم 1 على جائزة أفضل حارس مرمى،
والمدافع محمد سليمان البدري من فريق الكهرباء على جائزة أفضل مدافع .
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