لجنة شؤون الموظفين بوكالة الأنباء الليبية تعقد اجتماعها الأول للعام 2018 .الثلاثاء ، 06-03-2018 - 11:32:00

طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - عقدت لجنة شؤون الموظفين بوكالة الأنباء الليبية والمشكلة بقرار المدير العام للوكالة رقم ( 1 ) لسنة 2018 اجتماعها الأول للعام الحالي أمس الاثنين وذلك برئاسة مدير ادارة الشؤون الادارية والمالية حيث تم خلال الاجتماع مناقشة جدول الاعمال المقترح .
وبعد مناقشات أقرت اللجنة خلال اجتماعها كشف الموظفين المرشحين
للترقية ، ومذكرة رئيس التحرير العام بشأن الترقيات والعلاوات التشجيعية للموظفين الذين تنطبق عليه شروط الترقيات التشجيعية ، وكذلك مذكرة
رئيس قسم شؤون الموظفين بشأن ترقية الدرجات المقفلة وعلاواتهم .
كما ناقشت اللجنة الطلبات المحالة إليها من قبل بعض الموظفين بشأن
تسوية أوضاعهم الوظيفية من حيث الدرجات والعلاوات المستحقة والمستويات التعليمية للموظفين .
( وال )

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