مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة من المواد الغذائية
قادمة من تركيا .
الثلاثاء ، 06- 03- 2018 - 11:28:00
طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية
والادوية دخول شحنة مواد غذائية قادمة من تركيا ،
ونوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade.
وأوضح مركز الرقابة على الاغذية والادوية عبر موقعه : أن أسباب
رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله
لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات والمعايير القياسية .
وأضاف ان بلد المنشأ لهذه الشحنة تركيا ونقطة وصولها ميناء الخمس
البحري والعلامة التجارية Helvacizade والكمية 9 قطع حجم 400جم و 78 قطعة
3كجم ( الشحنة مشتركه مع اصناف مفرج عنها ).
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