‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة من المواد الغذائية قادمة من تركيا .





طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية

والادوية دخول شحنة مواد غذائية قادمة من تركيا ،

ونوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade.

وأوضح ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية عبر موقعه : أن أسباب

رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله

لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات والمعايير القياسية .

وأضاف ان بلد المنشأ لهذه الشحنة تركيا ونقطة وصولها ميناء الخمس

البحري والعلامة التجارية Helvacizade والكمية 9 قطع حجم 400جم و 78 قطعة

3كجم ( الشحنة مشتركه مع اصناف مفرج عنها ).

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