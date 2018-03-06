‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية يرفض شحنة من المواد الغذائية قادمة من تركيا .الثلاثاء ، 06-03-2018 - 11:28:00



طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - رفض مركز الرقابة على الاغذية
والادوية دخول شحنة مواد غذائية قادمة من تركيا ،
ونوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله العلامة التجارية Helvacizade.
وأوضح ‏مركز الرقابة على الاغذية والادوية عبر موقعه : أن أسباب
رفض شحنة مواد غذائية نوع السلعة حلوى حلقوم فواكه مشكله
لوجود الوان محظور استخدامها طبقا للمواصفات والمعايير القياسية .
وأضاف ان بلد المنشأ لهذه الشحنة تركيا ونقطة وصولها ميناء الخمس
البحري والعلامة التجارية Helvacizade والكمية 9 قطع حجم 400جم و 78 قطعة
3كجم ( الشحنة مشتركه مع اصناف مفرج عنها ).
...( وال ) ...

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