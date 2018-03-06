عضو المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا مع كل من وزير المواصلات المفوض ووزير التعليم المفوض.الثلاثاء ، 06-03-2018 - 10:56:00



طرابلس 6 مارس 2018 ( وال )- عقد عضو المجلس الرئاسي د. محمد عماري
زايد" ظهر امس الاتنين بديوان رئاسة الوزراء اجتماعا، مع كل من وزير
المواصلات المفوض ووزير التعليم المفوض بحكومة الوفاق الوطنى بحضور عدد
من المسؤلين بالوزارتين.
وتم خلال هذا الاجتماع مناقشة استكمال آلية التسليم والاستلام بين
وزارتي المواصلات والتعليم، لنقل تبعية الطلبة الموفدين للدراسة بالخارج
في مجال الطيران التجاري والمراقبة الجوية، إلى وزارة المواصلات تنفيذا
لقرار المجلس الرئاسي رقم (108) لسنة 2018.
...( وال )...

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