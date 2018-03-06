إنطلاق أمسيات شعرية ضمن فعاليات مهرجان الأغنية الشعبية في مدينة بنغازي.





بنغازي 6 مارس 2018 (وال ) - أقيمت بقاعة الجامعة الدولية للعلوم

الطبية بنغازي أمسية شعرية للشاعر والكاتب والإعلامي خالد المحجوب ضمن

سلسلة أمسيات شعرية تقام على هامش مهرجان الأغنية الليبية الشعبية في

دورته الأولى "دورة الفنان سعد الوس" تحت شعار "فننا يجمعنا" .

وقال عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان الأغنية الليبية الشعبية " صالح

بومعيزة " إن الاستعدادات والترتيبات متواصلة لانطلاق مهرجان الأغنية

الشعبية .. وأن الأمسيات المصاحبة لانطلاق المهرجان سيشارك فيها أكثر من

60 شاعرا على مستوى ليبيا، وستقام بواقع يومين في الأسبوع إلى حين بداية

المهرجان شهر أبريل القادم في بنغازي.

وحضيت الامسية بمشاركة وحضور العديد من الادباء والكتاب والصحفيين

والمهتمين بالمجال الفني والادبي .