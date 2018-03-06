إنطلاق أمسيات شعرية ضمن فعاليات مهرجان الأغنية الشعبية في مدينة بنغازي.الثلاثاء ، 06-03-2018 - 10:59:00



بنغازي 6 مارس 2018 (وال ) - أقيمت بقاعة الجامعة الدولية للعلوم
الطبية بنغازي أمسية شعرية للشاعر والكاتب والإعلامي خالد المحجوب ضمن
سلسلة أمسيات شعرية تقام على هامش مهرجان الأغنية الليبية الشعبية في
دورته الأولى "دورة الفنان سعد الوس" تحت شعار "فننا يجمعنا" .
وقال عضو اللجنة الإعلامية لمهرجان الأغنية الليبية الشعبية " صالح
بومعيزة " إن الاستعدادات والترتيبات متواصلة لانطلاق مهرجان الأغنية
الشعبية .. وأن الأمسيات المصاحبة لانطلاق المهرجان سيشارك فيها أكثر من
60 شاعرا على مستوى ليبيا، وستقام بواقع يومين في الأسبوع إلى حين بداية
المهرجان شهر أبريل القادم في بنغازي.
وحضيت الامسية بمشاركة وحضور العديد من الادباء والكتاب والصحفيين
والمهتمين بالمجال الفني والادبي .

الأكثر قراءة في وال

المجلس الرئاسي يصدر عددا من القرارات منها منح علاوة مالية للعناصر الطبية والطبية المساعدة العاملة بالجنوب .
تأجيل قرعة كرة اليد للمنطقة الأولى.
المؤسسة الليبية للمشروعات الصغرى تنظم معرضها السنوي الثالث يومي 10 - 11 مارس القادم .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا