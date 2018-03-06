الدولار يستقرمقابل الين مع تراجع المخاوف بشأن حرب تجارية.





سنغافورة 6 مارس 2018 (وال) - استقر سعر الدولار مقابل الين اليوم

الثلاثاء بدعم من تراجع المخاوف بشأن حدوث حرب تجارية نتيجة لاقتراح

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض تعريفات على واردات الصلب والألومنيوم.

وانخفض الدولار إلى أدنى مستوى في 16 شهرا مقابل عملة الملاذ الآمن الين

أواخر الأسبوع الماضي مع سيطرة المخاوف بشأن نشوب حرب تجارية في الأسواق

بعد أن أعلن ترامب خطته بشأن تعريفات الصلب والألومنيوم.

واستقر الدولار خلال الجلسة عند 106.22 ين. ويوم الاثنين ارتفع الدولار

0.4 بالمئة، مبتعدا عن أدنى مستوى للعملة الأمريكية في 16 شهرا البالغ

105.24 ين والذي سجلته يوم الجمعة.

وأظهر الين رد فعل محدودا بعد أن قال محافظ بنك اليابان المركزي هاروهيكو

كورودا يوم الثلاثاء إن هناك مخاطر نزولية على توقعات البنك المركزي بأن

يبلغ التضخم المستوى المستهدف عند اثنين بالمئة قرب السنة المالية التي

تنتهي في مارس آذار 2020.

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