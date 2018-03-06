فريقا اهلي طرابلس والاتحاد يشاركان في البطولة العربية للاندية البطلة لكرة اليد .





تونس 6 مارس 2018 ( وال ) - اسفرت قرعة البطولة العربية لكرة اليد

للاندية البطلة التي ستنطلق بتونس يوم 15 من شهر مارس الجاري على وضع

فريقا الاتحاد والاهلي طرابلس ممثلا الكرة الليبية بالمجوعتين ( أ - ب )

بمشاركة 12 فريقا من مختلف الاندية العربية لكرة اليد .

واشرف على اجراء القرعة التي جرت يوم أمس بتونس الاتحاد العربي لكرة

اليد .. حيث ضمت المجموعة الاولى فرق اندية اهلي طرابلس وجمال من تونس

والغرافة القطري والشرطة العراقي وعين توتة الجزائري ووجدة المغربي .

وضمت المجموعة الثانية ( ب ) -فرق اندية الاتحاد الاهلي السعودي

ساقية الزيت التونسي نادي قطر وترجي ارزيو الجزائري واهلي سداب العماني .

وستجمع مباراة افتتاح منافسات بطولة الاندية العربية لكرة اليد التي

ستتواصل حتى يوم 25 من شهر مارس الجاري ممثل الكرة الليبية في هذه

البطولة فريق الاتحاد مع مستضيف البطولة ساقية الزيت التونسي .

وستدور مباراة السوبر العربي لكرة اليد يوم الثلاثاء القادم 13 مارس

الجاري فريقا ساقية الزيت التونسي والعربي القطري