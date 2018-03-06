النفط يواصل مكاسبه بفعل توقعات بقوة الطلب وتخفيضات الإنتاج بقيادة أوبك.





سيول 6 مارس 2018 (وال) - ارتفعت العقود الآجلة للنفط اليوم الثلاثاء

للجلسة الثالثة مدعومة بتوقعات بطلب قوي وفي الوقت الذي أشاد فيه وزراء

من أوبك بمتانة اتفاقهم لخفض الإنتاج الذي يهدف لدعم الأسعار

وبحلول الساعة 0619 بتوقيت جرينتش بلغت العقود الآجلة لخام القياس

العالمي مزيج برنت 65.66 دولار للبرميل مرتفعة 12 سنتا، أو ما يعادل 0.18

بالمئة.

وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 15 سنتا، أو ما

يعادل 0.24 بالمئة، إلى 62.72 دولار للبرميل.

وقالت وكالة الطاقة الدولية يوم الاثنين إن من المتوقع نمو الطلب العالمي

على النفط خلال السنوات الخمس القادمة، بينما ستزيد إمدادات المنتجين في

منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بوتيرة أبطأ كثيرا.

جاءت تعليقات وكالة الطاقة الدولية بشأن زيادة الإنتاج خلال مؤتمر

سيراويك في هيوستون يوم الاثنين، وسبقتها تصريحات لأمين عام أوبك محمد

باركيندو وصف فيها اتفاق خفض الإمدادات مع المنتجين العالميين بأنه "متين

كالصخر".

...(وال)...