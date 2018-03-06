قوات الاحتلال تستهدف المزارعين والصيادين في قطاع غزة.





غزة 6 مارس2018 (وال) - استهدفت قوات الاحتلال الاسرائيلي، اليوم

الثلاثاء، المزارعين شرق قطاع غزة، والصيادين في بحر القطاع، بنيران

اسلحتها الرشاشة.

وذكر شهود عيان، أن تلك القوات المتمركزة في الأبراج والمواقع العسكرية

شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع، فتحت نيران اسلحتها الرشاشة وبشكل

عشوائي، صوب المزارعين العاملين في حقولهم.

وفي ذات الوقت، أفادت مصادر فلسطينية ، بأن الزوارق الحربية الإسرائيلية،

أطلقت نيران أسلحتها باتجاه الصيادين الفلسطينيين ومراكبهم في عرض بحر

شمال القطاع.

...(وال) ...