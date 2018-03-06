مصلحة الآثار تستنكر أعمال التدمير التي طالت قلعة سبها .





طرابلس 6 مارس، 2018 ( وال ) ... اعربت مصلحة الآثار عن استنكارها

لاعمال التخريب الذي تعرضت له قلعة سبها التاريخية بتعرض أسوارها إلى

أضرار جسيمة اثر إصابتها بقذائف خلال المواجهات التي شهدتها المدينة.

وأكدت مصلحة الآثار في بيان لها : أن ما تعرضت له قلعة سبها التاريخية

يعد مؤشر خطير يهدف لطمس التاريخ والحضارة الليبية.. داعية إلى احترام

الموروث الثقافي الليبي والحفاظ على المعالم الأثرية بمدينة سبها.

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