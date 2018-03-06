الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .

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طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



ملخص عام.

يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات

الحرارة خاصة على مناطق الخليج والجنوب الشرقي مع رياح نشطة تتسبب في

اثارة الاتربة والغبار.



* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية

معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق السرعة مما تسبب في اثارة

للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (25-32) درجة

مئوية وتصل إلى ( 34 ) درجة مئوية على سرت وابونجيم ، وتسجل انخفاضا

طفيفا بداية من يوم الغد على هذه المناطق .



* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.

السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة

السرعة مما تسبب فى اثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على

أغلب المناطق وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات

الحـرارة القـصوى تتراوح مابين (24-29) درجة ، وما بين (30- 34 ) درجة

مئوية على جالو والجغبوب ، وتصل يوم الغد إلى ( 38) درجة مئوية .

* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.

السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة

مثيرة للاتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح

مابين (33-36) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 31 ) درجة مئوية على غدامس

والحمادة .



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعـة

تنشط أحيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى

تتراوح مابين (35-37) درجة مئوية ، وتصل على السرير (41) درجة مئوية .

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