الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة .الثلاثاء ، 06-03-2018 - 10:25:00

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طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا
خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم الثلاثاء وفقاً للنشرة
الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .

ملخص عام.
يبقى الطقس متقلب على أغلب مناطق ليبيا مع ارتفاع ملحوظ في درجات
الحرارة خاصة على مناطق الخليج والجنوب الشرقي مع رياح نشطة تتسبب في
اثارة الاتربة والغبار.

* رأس اجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية
معتدلة السرعة تنشط أحيانا على بعض المناطق السرعة مما تسبب في اثارة
للاتربة والغبار ، ودرجات الحرارة القصوى تتـراوح مـابين (25-32) درجة
مئوية وتصل إلى ( 34 ) درجة مئوية على سرت وابونجيم ، وتسجل انخفاضا
طفيفا بداية من يوم الغد على هذه المناطق .

* بن جواد - سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مراده.
السماء صافية إلى قليلة السحب ، والرياح جنوبية معتدلة إلى نشطة
السرعة مما تسبب فى اثارة الأتربة والغبار وهبوط في الرؤية الافقية على
أغلب المناطق وتتحول مساء الغد إلى شمالية غربية معتدلة السرعة ، ودرجات
الحـرارة القـصوى تتراوح مابين (24-29) درجة ، وما بين (30- 34 ) درجة
مئوية على جالو والجغبوب ، وتصل يوم الغد إلى ( 38) درجة مئوية .
* الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.
السماء صافية ، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة
مثيرة للاتربة والغبار على بعض المناطق ، ودرجات الحرارة القصـوى تتـراوح
مابين (33-36) درجة مئوية ، ولا تتجاوز ( 31 ) درجة مئوية على غدامس
والحمادة .

* الكفرة - تازربو - السرير.
السماء صافية ، والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعـة
تنشط أحيانا مما تسبب في اثارة الاتربة والرمال ، ودرجات الحرارة القصوى
تتراوح مابين (35-37) درجة مئوية ، وتصل على السرير (41) درجة مئوية .
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