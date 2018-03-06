استئناف ضخ النفط من حقل الشرارة والخسائر تقدر بـ 30 مليون دولار.





طرابلس 6 مارس 2018 ( وال )-أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط استئناف

الانتاج بحقل الشرارة اليوم الثلاثاء بعد توقف دام أكثر من 24 ساعة وتسبب

بفاقد انتاج قرابة نصف مليون برميل وبخسائر تقدر بثلاثين مليون دولار

امريكي.

وكان الحقل قد توقف ظهر أمس الاول الأحد بسبب اقفال غير قانوني لأحد

الصمامات خط الشرارة الزاوية من قبل الأيدي الاجرامية .

وأكدت المؤسسة الوطنية للنفط التزامها بمقاضاة المتسببين بهذا الإغلاق

لأن هذا العمل الإجرامي قد يكون له عواقب وخيمة على مستقبل البلاد على

المدى القصير والطويل.

ومن جهته أكد مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط أن القانون

سيلاحق الأيدي الاجرامية وأن العدالة ستطالهم قريبا وأن سياسة الإغلاق

والابتزاز قد ولى زمنها وأن المؤسسة الوطنية للنفط ستظل الحارس الأمين

على الثروة النفطية ولن تساوم على ذلك.

وأثنى رئيس مجلس الإدارة على شجاعة العاملين بالشركة وإصرارهم على مسابقة

الزمن من أجل عودة الإنتاج وان المؤسسة الوطنية للنفط ملتزمة دائما ببذل

كل ما في وسعها لمساعدة المجتمعات المحلية في مواجهة المشاكل والتحديات

التي تواجهها، ورفضها التفاوض مع كل من يهدد بالعبث بقوت ومستقبل

الليبيين.

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