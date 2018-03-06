‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ تطمئن المواطنين بتوفر غاز الطهى .





طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر

منتج الغاز السائل بكل مراكز التوزيع ، ولا توجد أي مشكلة في توفر غاز

الطهى .

وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر موقعها اليوم الثلاثاء :

السادة المواطنين بتوفر منتج الغاز السائل وتحذر موزعي الغاز من بيع

الإسطوانات للسوق السوداء .

ودعت الشركة جهات الاختصاص إلى تشديد الرقابة على موزعي الغاز

عبر فرق التفتيش وضبط المخالفين ببيع حصصهم اليومية للسوق السوداء

بالجملة .

...( وال ) ...