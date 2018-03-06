‏شركة البريقة لتسويق النفط‏ تطمئن المواطنين بتوفر غاز الطهى .الثلاثاء ، 06-03-2018 - 09:47:00



طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - أكدت شركة البريقة لتسويق النفط توفر
منتج الغاز السائل بكل مراكز التوزيع ، ولا توجد أي مشكلة في توفر غاز
الطهى .
وطمأنت شركة البريقة لتسويق النفط عبر موقعها اليوم الثلاثاء :
السادة المواطنين بتوفر منتج الغاز السائل وتحذر موزعي الغاز من بيع
الإسطوانات للسوق السوداء .
ودعت الشركة جهات الاختصاص إلى تشديد الرقابة على موزعي الغاز
عبر فرق التفتيش وضبط المخالفين ببيع حصصهم اليومية للسوق السوداء
بالجملة .
...( وال ) ...

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