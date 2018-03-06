وزير التعليم يجتمع في تونس مع (ستيفاني تي.الثلاثاء ، 06-03-2018 - 09:36:00

ويليامز) القائم
بأعمال السفارة الأمريكية.

طرابلس 6 مارس 2018 ( وال ) - اجتمع وزير التعليم بحكومة الوفاق
الوطني الدكتور " عثمان عبدالجليل " في تونس مع (ستيفاني تي. ويليامز)
القائم بأعمال السفارة الأمريكية بالنيابة،
وأفاد المكتب الاعلامي للسفارة الأمريكية لدى ليبيا ومقره تونس،
اليوم الثلاثاء، أن الاجتماع تناول بالنقاش الفرص التعليمية المتوفرة
للطلاب الليبيين في امريكا، بما في ذلك برنامج منحة فولبرايت والتي أعيد
تشغيلها حديثا لفائدة الطلبة.
كما تم متابعة برامج التبادل التعليمي والثقافي بين البلدين " ودراسة
الطلاب للغة الإنجليزية".
...( وال ) ...

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