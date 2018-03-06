"لجنة القوافل الطبية تنطلق في اجراء كشوفات طبية بسبها .





سبها 6 مارس 2018 ( وال ) .. ذكر رئيس لجنة القوافل الطبية بوزارة

الصحة "أشرف أبورقبة" أن اللجنة قد أرسلت قافلةً طبية ضمت 13 طبيباً

وصلت مركز سبها الطبي؛ لإجراء كشوفات طبية وتغطية "العجز" الحاصل

بالمركز نتيجة لنقص العناصر الطبية.

وانطلقت يوم أمس خدمات القافلة الطبية بكشوفات شملت تخصصات

(العظام، الجراحة العامة، جراحة الأعصاب، جراحة المسالك، العناية

الفائقة، الإنعاش، التخدير، النساء والولادة).

كما أفاد "أبورقبة" حسب موقع وزرة الصحة اليوم الثلاثاء " أن اللجنة

تستعد حاليا لارسال قافلة طبية أخرى خلال الفترة القادمة؛ لتشغيل العيادة

المجمعة القرضة .

وزارت لجنة من وزارة الصحة مركز سبها الطبي والعيادة المجمعة القرضة

وعدد من المصحات الخاصة من أجل تقييم مستوى الخدمات ومدى جاهزية مركز

سبها الطبي لاستقبال الحالات وإجراء العمليات؛ إضافة إلى مدى استعداد

المصحات الخاصة لاستقبال الحالات التي يتم تحويلها من مركز سبها الطبي.

ويذكر أن اللجنة ضمت كلا من رئيس لجنة القوافل الطبية "أشرف أبورقبة"

ومدير إدارة القطاع الخاص "أيمن الصيد" و "مراد المزوغي" ومدير مركز سبها

الطبي " عبد الرحمن عريش" .

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